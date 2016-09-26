Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi adına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler 23 Eylül 2016 ile 06 Ekim 2016 tarihleri arasında İl merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

IŞİD’in 2014 Ekim ayında Kobani’yi kuşatmasını bahane eden gruplar, ülkenin başta doğu ve güneydoğu bölgeleri olmak üzere bir çok yerde eylemler yaparak polisle çatışmış, iş yerlerini ateşe vermişti. Yaşanan olaylarda bazı kişiler hayatını kaybetmişti.