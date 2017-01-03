Edinilen bilgiye göre, ilk olay, Viranşehir’deki AFAD çadır kentinde meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan kaçarak geldiği Viranşehir’de çadır kente yerleşen İbrahim İ., henüz bilinmeyen bir nedenle gece geç saatlerde evinin banyosunda kendini astı. Yakınları tarafından asılı bulunan İbrahim İ.’nin öldüğü belirlenirken, cesedi olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İkinci olay ise Viranşehir’in Şırnak Mahallesi’nde meydana geldi. Bunalıma girdiği ileri sürülen Sevim C., oturduğu 3 katlı binanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı. Yere çakılan genç kızı gören bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü saptanan genç kızın cesedi güvenlik güçlerinin incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Her iki intiharla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bekir Basmacı