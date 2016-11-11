Durdurulan dernekler arasında, Tomurcuk Eğitim ve Kültür Gençlik Derneği, Şanlıurfa Fen Feza Mezunları Derneği, Şanlıurfa Köylerini Kalkındırma Derneği, Şanlıurfa Emekli Din Görevliler Derneği, Suruç Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Damla Kadın Aile ve Çocuk Derneği, Hilvan Eğitim Gönüllüleri Derneği, Birecik Eğitim Gönüllüleri Derneği, Viranşehir Eğitim Gönüllüleri Derneği, Suruç Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Kimse Yokmu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Şanlıurfa Şubesi, Karaköprü Fatih Sultan Mehmet Camini Geliştirme Derneği, GAP Eğitim Gönüllüleri Derneği, Harran Üniversitesi Mezunları ve Dayanışma Derneği, Divan Şanlıurfa Kültür Eğitim Derneği, Şanlıurfa Yağmur Eğitim ve Kültür Derneği, Özel Murat Lisesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şanlıurfa Teknik Elemanlar Derneği, Başarı Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, Pamukçu Eğitim Vakfı, Berdüsselam Çalışanlar Derneği, Şanlıurfa Girişimci İş Adamları Derneği ve Siverek Aktif İş Adamları Derneği bulunuyor.