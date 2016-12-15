Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü üyelerinin bombalı saldırı düzenlemek amacıyla Suriye’den Türkiye’ye patlayıcı madde sokulacağı istihbaratını alan ekipler Akçakale ilçesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada PKK/PYD üyesi Suriye uyruklu Mazlum İ., Halil El A. ve Hacı El A. gözaltına alındı. Patlayıcıya ulaşmaya çalışan ekipler, Akçakale ilçesine bağlı Yağmur Alan mevkisinde toprağa gömülü vaziyette 20 kilo ile Kepezli kırsal Mahallesi ise 5 kilo olmak üzere toplam 25 kilo TNT patlayıcı ele geçirdi.

Teröristlerin Suriye’den getirdikleri patlayıcılarla bombalı saldırı düzenlemeyi amaçladıkları belirtildi.