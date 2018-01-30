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Şanlıurfa'da 250 kadın okuma ve yazma öğrendi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde daha önce okula hiç gidemeyen kadınlar için açılan kurslarda bir yıl içerisinde 250 kadın okuma ve yazma öğrendi.

Şanlıurfada 250 kadın okuma ve yazma öğrendi

30 Ocak 2018 21:25

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okuma ve yazma bilmeyen ev kadınları için kurslar açıldı. Özellikle kırsal mahallelerde ağırlık verilen kurslarda yaşları 30 ile 70 arasında değişen ve daha önce hiç okula gidemeyen kadınlar eğitim görüyor. “Okuma Yazma Öğrenmenin Yaşı Yoktur” sloganıyla başlatılan kurslarda bir yıl içerisinde 250 kadın okuma ve yazma öğrenerek sertifika sahibi oldu.

Kurslara başlamadan önce saha araştırması yaptıklarını dile getiren Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, “Başlattığımız proje kapsamında ilk olarak ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinde saha araştırması yaparak okuma ve yazma bilmeyen bayanların sayısını tespit ettik. Yapılan araştırmalar sonucunda uygun görülen ve talebin çok olduğu yerlerde okuma yazma kursları açarak başvuruları almaya başladık. Kurslara katılım her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Proje sayesinde bir yıl içerisinde yaklaşık 250 bayanın okuma ve yazma öğrenmesinin sevincini yaşıyoruz. Okuma ve yazma bilmeyen kalmayana kadar projemiz devam edecektir” ifadelerini kullandı. 

Enver Zencirci
 

 

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