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Şanlıurfa'da 3 işçinin öldüğü yolda 2 ayrı kaza daha oldu

Şanlıurfa’da 3 kişinin hayatını kaybettiği yolda iki ayrı kaza daha meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmadı.

Şanlıurfada 3 işçinin öldüğü yolda 2 ayrı kaza daha oldu

15 Kasım 2017 18:14

Kısas-Karaali Mahallesi arasındaki yolda sera işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası mahalleli yolun dar olduğunu söyleyerek lastik yakmıştı. Güvenlik güçlerinin iknası ile trafiğe kapanan yol yeniden trafiğe açılmıştı.

Aynı yolda bugün iki ayrı kaza daha meydana geldi. İlk kazada İbrahim İ.’nin kullandığı 63 DP 344 plakalı otomobil, karşı yönden başka bir aracın gelmesi sonucu dar olan yoldan geçemeyince şarampole düştü. Otomobil çekici yardımı ile şarampolden kurtarıldı. Aynı yolda yaşanan ikinci kazada ise üzerinde kamyon olan çekici, karşı taraftan gelen başka bir kamyona yol vermek isterken şarampole düştü. Sağ lastikleri çamura saplanan çekici, olay yerine giden başka bir çekici tarafından kurtarıldı. Kazalar da ölen ya da yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

 

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