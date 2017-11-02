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Şanlıurfa'da 33 çalıntı araç ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü çalıntı ve ikiz plakalı araçlara yönelik il genelinde düzenlediği operasyonlarda terör olayları ve kaçakçılıkta kullanılabileceği değerlendirilen 33 araç ele geçirdi.

Şanlıurfada 33 çalıntı araç ele geçirildi

02 Kasım 2017 17:07

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalıntı, ikiz plakalı, şase numarası değiştirilmiş araçlara yönelik operasyon düzenledi. İl merkezi, Siverek, Akçakale ve Viranşehir ilçelerinde yaklaşık 2 aylık çalışmada incelemeye alınan bin 500 araçtan 33 tanesinin ikiz plakalı, çalıntı, motor ve şase numarasının kazınmış olduğu belirlendi. Araç firmalarıyla irtibata geçen polis ekipleri, 12 yıl öncesinden bu güne kadar çeşitli zamanlarda çalındıkları belirlenen araçları sahiplerine teslim etti.

Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi. 

Etiketler: çalıntı araç, şanlıurfa

 

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