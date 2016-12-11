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Şanlıurfa'da 4 şehit acısı

İstanbul'da dün gece düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memurlarından Süleyman Sorkut ve Mehmet Taş’tan sonra Enes Çiçek ve Haşim Usta’nın da Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.

Şanlıurfada 4 şehit acısı

11 Aralık 2016 23:57

İstanbul'da dün gece gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan polis memurlarından Süleyman Sorkut memleketi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde defnedilirken, Mehmet Taş ile birlikte Enes Çiçek ve Haşim Usta’nın da Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı oldukları belirlendi. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Enes Çiçek ile Bozova nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Taş’ın Şanlıurfa’da defnedileceği öğrenilirken, Viranşehir nüfusuna kayıtlı olan Haşim Usta’nın ise yarın İstanbul’da defnedileceği belirtildi.

Öte yandan Enes Çiçek’in ailesine acı haber verildi. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. 

Şinasi İnan

Etiketler: Enes Çiçek, Haşim Usta, Mehmet Taş, Süleyman Sorkut


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