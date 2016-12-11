İstanbul'da dün gece gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan polis memurlarından Süleyman Sorkut memleketi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde defnedilirken, Mehmet Taş ile birlikte Enes Çiçek ve Haşim Usta’nın da Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı oldukları belirlendi. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Enes Çiçek ile Bozova nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Taş’ın Şanlıurfa’da defnedileceği öğrenilirken, Viranşehir nüfusuna kayıtlı olan Haşim Usta’nın ise yarın İstanbul’da defnedileceği belirtildi.

Öte yandan Enes Çiçek’in ailesine acı haber verildi. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Şinasi İnan