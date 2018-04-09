Şanlıurfa’da 48 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Viranşehir Asayiş Şube ekipleri, farklı tarihlerde ilçe genelinde çalıntı motosikletlerin tespiti için çalışma başlattı. İlçe merkezinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 156 motosiklet ve sürücü sorgudan geçirildi. Sorgudan geçirilen motosikletlerden 48'inin çalıntı olduğu ve şase numarası değiştirilerek kullanıldığı tespit edildi. Ele geçirilen motosikletler sahiplerine verilmek üzere otoparka alınırken, 20 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Enver Zencirci

