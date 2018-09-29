Şanlıurfa'da 639 Suriyeli sınır dışı edildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik, Asayiş, Çocuk şubeleri ve diğer polis merkezlerince haklarında bu yıl çeşitli suçlardan işlem yapılıp adli mercilerce serbest kalan 639 Suriye uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “2018 yılı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik, Asayiş, Çocuk şubeleri ve diğer polis merkezlerince haklarında çeşitli suçlardan işlem yapılıp adli mercilerce serbest kalan toplam 639 Suriye uyruklu şahıs haklarında sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek, sınır dışı işlemleri yapılmıştır” denildi.