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Şanlıurfa’da 65 yaş üstü bireylere sosyalleşme imkanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından büyükşehir belediyelerinin yaşlılara yönelik evde bakım, evde destek ve gündüz bakım hizmetlerini geliştirmek üzere başlatılan Yaşlı Destek Programı (YADES) ile Şanlıurfa’da 65 yaş üstü bireyler katıldıkları çeşitli kurslarla sosyalleşme imkanı buluyor.

Şanlıurfada 65 yaş üstü bireylere sosyalleşme imkanı

22 Temmuz 2017 11:12

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen proje ile yaşlı bireylerin topluma kazandırılması ve daha iyi bir yaşam imkanının sunulması hedefleniyor. Büyükşehir belediyelerinin yaşlılara yönelik evde bakım, evde destek ve gündüzlü bakım hizmetlerini geliştirmek üzere başlatılan proje ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engeliler Koordinasyon Merkezinde çeşitli kurslar alan 65 yaş üstü bireyler, sosyal yaşam imkanı bulduklarını belirtti.

Proje ile ilk etapta 50 kursiyerin katıldığı merkezde bireyler, Kur'an, Deri İşlemeciliği, Filoğrafi, Bakır Rölyef, Ebru-Resim ve Dikiş kurslarında eğitim alıyor.

72 yaşında yeni mesleğini buldu
Merkezde 6 aydır eğitim gören kursiyerlerden Mustafa Karataş, yeni mesleğini bulduğuna dikkat çekerek, "72 yaşındayım. Filoğrafi mesleğini öğreniyorum. Kahvehanelerde, parklarda gezmektense günümüzü burada değerlendiriyoruz. 6 ay önce ben bu kursa başladım. Şimdi biraz daha kalabalık olduk. Daha önce ben buradan arkadaşlarıma çağrı yapmıştım. Arkadaşlarımın da gelmesine çok sevindim. Şanlıurfa’da gençlere, yaşlılara ve engellilere faydalı oluyor" ifadelerini kulandı.

Yeşeren Çınarlar Projesi ile hayat buldular
Yeşeren Çınarlar Projesi kapsamında hayata tutunan bireyler, eğitim aldıkları Bakır Rölyef İşlemeciliği Kursunda eğitmen Halil Yasavur’dan bakır rölyef sanatını öğreniyor. Eğitmen Yasavur, proje ile yaşlı bireylerin hayata tutunduğunu belirterek, "Yeşeren çınarlar projesi kapsamında 65 yaş üstü bireyler, bu merkezde bakır rölyef kursuna geliyorlar. Yaklaşık 25 kursiyerimiz kayıtlıdır. Bakırdan çeşitli malzemeler yapılıyor. Tablo, sandık, gemi ve vazo gibi 3 boyutlu el sanatları ile yaşlılarımız vakitlerini burada değerlendirerek yapıyorlar" dedi.
Kursiyerlerden Ahmet Barakgazi, "66 yaşındayım. Bakır rölyef kursunda eğitim almak için geldim. Bize bu imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun. Yaşlılara burada çok yardımcı oluyorlar. Kurslarda gerçekten çok faydalı oluyor" sözlerini kullandı.

Deri Sanatı Kursu ile aksesuar yapıyorlar
Proje ile sosyalleşme imkanı elde eden bireyler, bir başka kurs olan Deri Sanatı ile de çeşitli aksesuarlar yapıyor. Eğitmen Seval Kurt Tarhan, "Deri atölyesinde YADES projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımız, meslek edindirme kurslarına katılıyorlar. Burada anahtarlıklar, çanta, kemer, tablolar, çeşitli aksesuarlar ile buna benzer deriye ait tüm çalışmalar yapılıyor" dedi.

Merkez dışında sahada da çalışmalar yapılıyor
YADES Projesi kapsamında evde bakım, evde destek ve gündüzlü bakım hizmetleri de veriliyor. Evde bakım ve kişisel bakım saha ekibinde görev yapan Fahrettin Akbaba, "Proje ile 65 yaş üstü tespit ettiğimiz vatandaşların evine on günde bir gelerek, kişisel bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Saç tıraşı, sakal-bıyık tıraşı ve yardımcı olunması gereken konularda kendilerine yardımcı oluyoruz" ifadelerini kulandı.

12 personelle çalışmalar yapılıyor
Çalışmaların 12 personel ile yapıldığına dikkat çeken Yeşeren Çınarlar Projesi Şanlıurfa Sorumlusu Hatice Kübra Badılı, "Aile ve Sosyal Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde yürütülmekte olan YADES 65 yaş üstü Yeşeren Çınarlar Projesi kapsamında vatandaşlarımızın kişisel, maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evde bakım ve sağlık hizmeti, tadilat, gıda yardımı, kurslarımız ile çeşitli gezilerimiz oluyor. Projedeki amaç yaşlı bireylerin hayattan kopmamalarını sağlamak ve daha sosyal bir yaşam imkanı sunmaktır. Bu yönde devam eden çalışmalarımızda 12 personelimizle görev yapıyoruz" şeklinde konuştu. 

Bekir Basmacı - Ahmet Kaya


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