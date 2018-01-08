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Şanlıurfa'da 750 bin liralık lüks otomobil dolandırıcılığı polisi bile şaşırttı

Ankara’da kiraladıkları lüks otomobilleri devir işlemi yapmadan Şanlıurfa’da satan ve yanlarında bulundurdukları yedek anahtarlarla gece saatlerinde bir daha çalan çete, polis tarafından çökertildi. Dolandırıcılığın boyutu hem polisi hem de otomobilleri satın aldıklarını düşünen şahısları şaşırttı.

Şanlıurfada 750 bin liralık lüks otomobil dolandırıcılığı polisi bile şaşırttı

08 Ocak 2018 19:10
Şanlıurfa'da 750 bin liralık lüks otomobil dolandırıcılığı polisi bile şaşırttı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa’da piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan 12 lüks otomobilin çalındığı bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçlardan 4 tanesini Birecik ilçesi otoban girişinde, 3 tanesini Diyarbakır yolu üzerinde, 5 tanesini ise Şanlıurfa il merkezinde yakaladı. Otomobillere el koyan polisler içerisindeki M.K., E.G., A.Ş., M.Ş., O.Ş., S.M., M.Ş., A.Ş., D.Y. ve S.K. isimli şahısları gözaltına aldı.

Olayın boyutu polisi bile şaşırttı

Olayı detaylı bir şekilde inceleyen polisler, hırsızlığın farklı bir boyutta olduğunu tespit etti. Lüks otomobillerin M.Ş. ve S.K. isimli şahıslar tarafından önce Ankara’daki bir araç kiralama iş yerinden kiralandığı, daha sonra ise Şanlıurfa’daki bazı şahıslara devir işlemleri yapılmadan satıldığı belirlendi. Otomobilleri sattıktan bir süre sonra Ankara’dan yanlarında 8 kişi ile dönen M.Ş. ve S.K. isimli şahısların daha önceden yaptırdıkları yedek anahtarlarla araçları sattıkları şahısların evlerinin önünden gece saatlerinde çaldıkları belirlendi. Şanlıurfa’da otomobilleri satın alan ve çalınması üzerine polise başvuran şahıslar ise yaşanan bu gelişme üzerine neye uğradıklarını şaşırdı.

Cezaevine gönderildiler

Yakalanan şahıslardan 8’i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken M.Ş. ile S.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından Oto Hırsızlığı, Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma suçları kapsamında 6 dosyadan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobiller ise yasal sahiplerine teslim edildi.

 

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