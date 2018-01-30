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Şanlıurfa’da akraba kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da akrabalar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfada akraba kavgasında kan aktı: 2 yaralı

30 Ocak 2018 18:52
Akraba kavgasında kan aktı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi Oto Galericiler Sitesi’nde yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Sefer Ö. ile İsmail Ö. tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail Ö. ve Sefer Ö. birbirini bıçakla yaraladı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: akraba kavgası, şanlıurfa

 

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