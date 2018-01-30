Şanlıurfa’da akraba kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi Oto Galericiler Sitesi’nde yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Sefer Ö. ile İsmail Ö. tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail Ö. ve Sefer Ö. birbirini bıçakla yaraladı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.