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Şanlıurfa’da akrabaların arsa kavgasında 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da akrabalar arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfada akrabaların arsa kavgasında 5 kişi yaralandı

31 Ocak 2018 18:10
Şanlıurfa’da akrabaların arsa kavgasında 5 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Büyükalanlı kırsal Mahallesi Örcünlü mezrasında meydana geldi. İddiaya göre akraba olan Bayram Ailesi arasında arsa paylaşımı nedeniyle kavga yaşandı. Silahların da kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Murat B., Mahmut B., Mehmet Fatih B. ve Ali B., Balıklıgöl Devlet Hastanesine, silahla vurularak ağır yaralanan Abdullah B. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gidip güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ahmet Kaya

Etiketler: arsa kavgası, şanlıurfa

 

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