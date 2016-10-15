Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesinde bulunan hal pazarı içerisinde meydana geldi. Önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki grup sebze ve meyve halinde karşı karşıya geldi. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşürken olayda M.Ç. ile M.V.Ç., vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerini kontrol altına alan emniyet ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bekir Basmacı

