Şanlıurfa’da alacak verecek kavgası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kavga, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup tartışmaya yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşünce 3 kişi yaralandı. Silahla yaralanan 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken bıçakla yaralanan Yahya K. ise çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yahya K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.