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Şanlıurfa’da arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfada arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

14 Haziran 2018 19:39

Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Altınbaşak kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, akraba olan Aslan ailesi arasında daha önceki bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet ve Yusuf Aslan kardeşlerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kırsal mahalleye çok sayıda jandarma sevk edilirken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bekir Basmacı - İmam Dokmak
 

 

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