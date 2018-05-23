Şanlıurfa'da arazi kavgası: 6 yaralı!

Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasında yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önce husumetli olan T. ve Ç. aileleri kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi silah ve bıçakla, 2 kişi ise darp sonucu olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden polisler, kavga eden tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ise yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavganın yeniden başlamaması için güvenlik önlemi alan polisler her iki taraftan toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.