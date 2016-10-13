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Şanlıurfa'da bin 200 kişilik geçici işe 6 bin başvuru

Şanlıurfa’da bin 200 kişilik geçici işe 6 bin kişi başvuru yaptı.


13 Ekim 2016 09:21

Şanlıurfa merkez ve merkez ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 8,5 ay okulların temizliğini ve çevre düzenlemesini yapmak için bin 200 kişilik kontenjan açıldı. İlanı duyan 6 bin kişi geçici iş için müracaatta bulununca, işe alınacaklar Esentepe Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim Konferans Salonunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Salona gelen binlerce kişi, noter huzurunda çekilen kura esnasında büyük heyecan yaşadı. Noter, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, işe başvuran 6 bin kişi için kura çekimi yaptı. Kura çekiminde vatandaşlar salona sığmazken, başvuru yapan vatandaşlardan Ahmet Tekke, Bilim İlköğretim Okulu’nda çalıştığını söyleyerek, “Benim çalıştığım Bilim İlköğretim Okulu’na 2 personel alınacak. Bu alınacak olan 2 personel 36 sınıflı ve 3 bin 750 öğrencinin bulunduğu okula hizmet edebilecek” şeklinde konuştu.
Kurada adı çıkanlar büyük sevinç yaşarken, ismi çıkmayanlar ise üzüldü.

Bekir Basmacı


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