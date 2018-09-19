Şanlıurfa'da boşanma yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükyol Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen kadın tartıştığı kocası İ.K. ile boşanmak için babasının evine gitti. Durumu kabullenmeyen İ.K., kayınpederinin evine giderek eşinin eve geri dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada yaşanan tartışma, silah, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.K. henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçak darbesi ile ağır yaralandı. İhbarla olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İ.K.'nın karnından bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



Polis olay yerinde kavganın büyümemesi için geniş güvenlik önlemi alarak, grupları dağıttı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.