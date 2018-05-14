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Şanlıurfa'da cami inşaatında çökme!

Şanlıurfa'da yapımı devam eden cami inşaatında çökme meydana geldi. Enkazın altında işçilerin olduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Şanlıurfada cami inşaatında çökme!

14 Mayıs 2018 12:20

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