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Şanlıurfa'da cezaevi firarisi eşi ve çocuklarını rehin aldı

Şanlıurfa'da cezaevi firarisi olduğu iddia edilen bir kişi, polise yakalanacağını anlayınca otomobildeki eşi ve çocuklarını rehin aldı. Polis, yaklaşık 10 saattir şahsı ikna etmeye çalışıyor.

Şanlıurfada cezaevi firarisi eşi ve çocuklarını rehin aldı

12 Şubat 2017 07:29
Eşi ve çocuklarını rehin aldı - Tıkla İzle

Şanlıurfa'da izinli olarak çıktığı cezaevine geri dönmediği ileri sürülen Osman B., eşi ve 4 çocuğuyla bindiği ticari taksi seyir halindeyken polis kontrolüne rastladı. Polis ekiplerini görünce silahını çıkaran Osman B., taksi şoföründen durmamasını istedi. Ticari taksi, kurulan kapan nedeniyle yaklaşık 500 metre kaçabildi. Durdurulan taksinin şoförü şahsın dalgınlığından faydalanarak taksiden çıkmayı başardı. Taksi şoförünün kaçarak polise sığınması üzerine ise şahıs bu kez elindeki silahı araçta bulunan eşi ve çocuklarına doğrulttu. Polislerden uzaklaşmalarını isteyen şahıs, aksi takdirde eşini, çocuklarını ve kendisini öldüreceğini söyledi. Bölgeye çok sayıda polis ile psikolog gönderildi. Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği olayda çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis, şahsı ikna ederek rehineleri kurtarmaya çalışıyor. Yaklaşık 10 saattir süren görüşmelerde polisin yanı sıra ticari taksi şoförünün de firari şahsı ikna etmeye çalıştığı öğrenilirken, süren çabalara rağmen şahıs henüz ikna edilemedi.

Etiketler: alıkoyma, rehin, şanlıurfa


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