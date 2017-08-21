Diğer
Kategoriler

Şanlıurfa’da çocuklar asfaltta yüzüyor

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde küçük çocuklar asfaltta biriken ve derinliği yaklaşık 2 metreyi bulan suda yüzüyor.

Şanlıurfada çocuklar asfaltta yüzüyor

21 Ağustos 2017 14:53
Şanlıurfa’da çocuklar asfaltta yüzüyor - Tıkla İzle

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde pamuk ve mısır eken çiftçilerin vahşi sulaması nedeniyle akan sular asfaltta birikerek göl haline geldi. Tarlalardan akarak yolda biriken sular sürücüler ve vatandaşlar için büyük bir tehlike oluştururken, en büyük tehlikeyi ise suda yüzen çocuklar yaşıyor. Çocukların yüzerek oyun oynadığı su, asfalttaki bir metre derinliği bulurken yol kenarında ise 2 metreye kadar ulaşıyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan suyun biriktiği Boztepe kırsal mahallesine bisikletleriyle gelen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden her gün suda yüzerek oyun oynuyor. Çocuklar, çamurlu olan su nedeniyle hem sağlıklarını tehlikeye atıyor hem de boğulmalara davetiye çıkarıyor.

Ayrıca biriken sular nedeniyle birçok aracın geçmek isterken suya gömüldüğü ve bu yüzden yolun yaklaşık iki aydır trafiğe kapalı olduğu öğrenildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç