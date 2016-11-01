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Şanlıurfa’da çok sayıda evi su bastı

Şanlıurfa’da üç gündür etkili olan yağmur nedeniyle bir çok evi su bastı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesini aramalarına rağmen üç gündür kimsenin gelmediğini ve suyun içinde yaşadıklarını iddia etti.


01 Kasım 2016 13:34

Şanlıurfa’da üç gündür etkili olan yağmur nedeniyle bir çok evi su bastı. Eşyaları suyun içinde kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesini aramalarına rağmen kimsenin gelip yardımcı olmadığını iddia etti. Bazı vatandaşlar su basan evlerindeki eşyalarının altına kilitli parke taşlar koyup korumaya çalışırken bazı vatandaşlar ise çaresizce yetkililerin gelmesini bekledi.
Yağmur nedeniyle Akabe Mahallesi'nde evini su basan ve bütün eşyaları ıslanıp zarar gören Eyip Pirinç, iki gündür evinin bu halde olduğunu ve Büyükşehir Belediyesini aramalarına rağmen kimsenin gelmediğini ifade etti. Bütün eşyalarının zarar gördüğünü ve iki çocuğunun ise hastalandığını dile getiren Pirinç, “Her şey suyun içinde yüzüyor. İki gündür arıyorum ve geliyoruz demelerine rağmen gelmiyorlar. Bu sabah tekrar iki defa aradım yine gelmediler. İki çocuğum da şu anda hastalandıkları için acilde. Büyükşehir Belediyesini arıyorum ama gelmiyorlar. Pazar günü suyun altındaydı, bugün yine öyle. Ana kanal tıkanmış, gelin açın diyorum ama açmıyorlar. Perişanız” dedi.
Ahmet Yesevi Mahallesi'nde evini su basan Yaşar Üzer ise "Üç gündür burada rezillik çekiyoruz. Belediyeyi arıyoruz, bize ait değil diyor. ŞUSKİ’yi arıyoruz, gelmiyor. Biz kime derdimizi anlatacağız. Evin haline bakın. Böyle bir şey var mı. Sizde Türkiye’de yaşıyoruz. Böyle bir şey yok, yazık, günah. Ben şimdi ne yapayım ki, yapacak bir şey de yok. Eşyaların hepsi suyun içinde. Hiçbir şey kalmadı ki, yazık, günah” diyerek tepkisini dile getirdi.
Şanlıurfa genelinde çok sayıda evi su bastığı öğrenilirken görevlilerin müdahale etmede yetersiz kaldığı belirtildi.

Şinasi İnan

 


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