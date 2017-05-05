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Şanlıurfa’da cuma namazı öncesi camide yangın çıktı

Şanlıurfa’da cuma namazı öncesi cami minaresinde çıkan yangın korkuttu.

Şanlıurfada cuma namazı öncesi camide yangın çıktı

05 Mayıs 2017 14:23
Cuma namazı öncesi camide yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımında sona gelinen Salih İnci Camii’nde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede caminin minaresini saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak olası bir facianın önüne geçti. Yangında yaralanan olmazken minarede hasar meydana geldi.

Cami inşaatında çalışan işçiler, yangının elektrik kontağından çıktığını belirtti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Bekir Basmacı/İHA)

Etiketler: cuma namazı, şanlıurfa, yangın


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