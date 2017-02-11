Olay, Karaköprü İlçesine bağlı Esentepe Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesinde meydana geldi. Çıktığı damda spiralle demir kesen hurdacı İsmail Türkben, demiri kesmeye çalıştığı sırada spiralle beraber damdan düşerek kafasını yardı. Yaralı hurdacı Türkben hastaneye koşarak geldi.

Taburcu oldu

Olay sonrası tedavi edilen Türkben, yapılan tetkiklerin ardından taburcu oldu. Taburcu olan Türkben yaşadığı olayı anlattı. Türkben, “kulübenin üzerinde spiralle demiri kesmeye çalıştığım sırada spiralle beraber aşağı düştüm. Kafa üstü yere çakıldım. Spiralde elimdeydi. Demir kesmeye çalışıyordum” şeklinde konuştu.



Bekir Basmacı

