Diğer
Kategoriler

Şanlıurfa’da fabrika yangını

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Sentetik pamuk balyalarında başlayan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Şanlıurfada fabrika yangını

03 Kasım 2017 12:55

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 1’inci Organize Sanayi Bölgesindeki bir plastik fabrikasında saat 11.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sentetik pamuk balyaları arasında başlayan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Olay yerine giden onlarca itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, yangını söndürmek için organize sanayi bölgesindeki iş makineleri de devreye girerek müdahalede bulundu. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. 

Ahmet Kaya - Bekir Basmacı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç