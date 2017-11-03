Şanlıurfa’da fabrika yangını

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 1’inci Organize Sanayi Bölgesindeki bir plastik fabrikasında saat 11.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sentetik pamuk balyaları arasında başlayan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Olay yerine giden onlarca itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, yangını söndürmek için organize sanayi bölgesindeki iş makineleri de devreye girerek müdahalede bulundu. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Ahmet Kaya - Bekir Basmacı