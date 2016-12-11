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Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfada feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

11 Aralık 2016 18:25

Alınan bilgilere göre, Siverek - Viranşehir karayolunun 7'inci kilometresinde seyir halindeki Mehmet Gökhan yönetimindeki 63 F 0005 plakalı otomobil ile Mahmut Ç. idaresindeki 63 EZ 938 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Gökhan olay yerinde hayatını kaybederken, Medine, Çınar, Barış ve Hediye Gökhan yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan 44 yaşındaki Medine Gökhan'a uzun süre kalp masajı yaptı. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden araç sürücü Mehmet Gökhan'ı çıkarmak için uzun uğraş verdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayati tehlikesi bulunan yaralıların Şanlıurfa'ya sevk edileceği öğrenildi. 

Cuma Sarı

Etiketler: kaza, şanlıurfa kaza


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