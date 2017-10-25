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Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfada feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı

25 Ekim 2017 11:09

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 01.30 sıralarında Şanlıurfa-Akabe yolunda meydana geldi. Suruç’tan Şanlıurfa kent merkezine gelmekte olan Vedat A.’nın kullandığı otomobil, tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Muhittin Akyıldırım ve 4 çocuk babası Fatih Demirsoy hayatını kaybederken sürücü Vedat A. ile ismi öğrenilemeyen diğer yaralının ise sağlık durumunu ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölenlerin morgun önüne gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Otopsinin ardından cenazeler defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Ahmet Kaya – Bekir Basmacı
 

 

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