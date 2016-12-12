Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü operasyonları düzenlendi. Sabah saatlerinde başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısının 140’a yükseldiği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında HDP’li üst düzey il ve ilçe yöneticilerinin de olduğu öğrenildi.

Zanlıların İstanbul’da çevik kuvvet polisine düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alındıkları iddia edildi.

Şinasi İnan

ŞANLIURFA