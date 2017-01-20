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Şanlıurfa’da hücre evlerine operasyon: 17 gözaltı

Şanlıurfa’da terör örgütleri DEAŞ, El Nursa ve Fetih El Şam’a ait hücre evlerine düzenlenen eşzamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda silahlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şanlıurfada hücre evlerine operasyon: 17 gözaltı

20 Ocak 2017 18:18

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa il merkezi ve Harran ilçesinde DEAŞ, El Nursa ve Fetih El Şam terör örgütlerinin hücre evlerine yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saat 05.00’da düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alınırken evlerde yapılan aramada uzun namlulu kaleşnikof marka silah, tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ile çok sayıda örgütsel kitap ve Fetih El Şam örgütüne ait sözde bayrak ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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