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Şanlıurfa’da iki kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren kişi ile Haliliye ilçesinde kanala düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu.

Şanlıurfada iki kişi boğuldu

17 Ağustos 2017 11:35

Edinilen bilgiye göre ilk olay, önceki gün Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Suruç İlçesinden Bozova ilçesine giden 30 yaşındaki Mehmet Altun, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre yüzen Altun, daha sonra gözden kayboldu. Olay yerine giden Su Altı Arama Kurtarma Polisleri tarafından sudan çıkartılan ceset, adli tıptaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Diğer olay ise dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Köse kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. DSİ’ye ait sulama kanalının kenarında yürürken dengesini kaybeden 8 yaşındaki Sait Aslan, suya düştü. Akıntıya kapılan çocuk kısa sürede gözden kayboldu. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından çocuğun cesedi, suya düştüğü yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler: boğulma, şanlıurfa


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