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Şanlıurfa'da intihar

Şanlıurfa’da bir genç kendisini tüfekle vurarak intihar etti. Şanlıurfa’da son olayla birlikte son 2 günde intihar edenlerin sayısının 4 olduğu öğrenildi.

Şanlıurfada intihar

18 Ekim 2016 21:52

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesin’de yaşandı. Mahallenin üst tarafındaki mağaralar bölgesinde babasıyla birlikte hayvan besiciliği yapan Mustafa G. (24), gece saatlerinde av tüfeğiyle başına ateş açarak intihar etti. Silah sesini duyan babası, oğlunu kanlar içinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset olay yerine giden savcı tarafından incelendi. İntihar haberini alıp eve giden ölen şahsın abisi Yusuf G. sinir krizleri geçirdi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Şansın neden intihar ettiği bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Öte yandan son olayla birlikte Şanlıurfa’da son 2 günde 4 kişi intihar etti. 

Bekir Basmacı - Şinasi İnan

Etiketler: intihar, şanlıurfa


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