Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa -Mardin bağlantı otoyolu, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. 02 EF 762 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2’si ağır 13 işçi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan bir işçi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın yaşandığını söyledi. Kazayı görüp yaralılara yardım eden bir vatandaş ise çok sayıda yaralının ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getirdi.

Kazada yaralanan işçilerin Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden Şırnak’ın Cizre ilçesine tünel inşaatında çalışmaya gittikleri öğrenildi.

Bekir Basmacı - Şinasi İnan

ŞANLIURFA