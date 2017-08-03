Şanlıurfa'da isot hasadı başladı

Şanlıurfa'da birçok aile kendi tarlalarında yetiştirdikleri biberleri işlemek için çoluk çocuk var güçleriyle çalışıyor. Ailelerin, hummalı bir çalışma yürüttüğü isot tarlalarında ilk hasat olan yeşil biber toplanıyor.

İlk olarak tarlada toplanan biberler, kovalara ya da sepetlere konularak bez parçalarının serildiği araziye yığılıyor. Daha sonra seçme işleminin yapıldığı biberlerde, kırmızı ile yeşil biberler birbirinden ayrılarak ayrı ayrı satışları yapılıyor.

Çiftçi Şahin Köprü, ailesiyle birlikte 4 aydır sulamasını ve ilaçlamasını gerçekleştirdiği biber tarlasında il hasadın başladığını belirtti. Çiftçi Köprü, “Bu yıl biberde ilk hasat başladı. Şanlıurfa’da hava çok sıcak olduğu için biber zarar görüyor. Ne kadar ilaçlama da yaptıysak istediğimiz verimi alamıyoruz. Geçtiğimiz yıl biber daha erken kırmızılaşmıştı ve verim daha fazlaydı. Şimdi yeşil biberi topluyoruz. Yeşil biberin kilosunu da 1 TL ye satıyoruz. 15 gün sonrada biberde kızarma olacak. Kızarma olduğu vakit, bu kez ikinci hasat başlayacak. Kırmızı biberi toplarız. Kırmızı biber, reçel yapılır, isot yapılır. Tarlada topladığımız biberleri buraya yığıyoruz. Ardında da seçme işlemi yapılır. Seçme işleminde, kırmızılar, yeşiller ve bozulmuş olanlar ayrı ayrı paketlere konuluyor. Paketleme işleminden sonra ise sağlam olanlar hal pazarına gönderiliyor. Diğerlerini de tüccarlar gelip alıyorlar” dedi.

“Çiftçi değil aracılar kazanıyor”

Tarlada ailesiyle birlikte, çoluk çocuk demeden 4 aydır emek verdiğini belirten Köprü, “Biber tarlasında çalışıyoruz. Şimdi hasadını yaptığımız biberde para kazanamıyoruz. Biber satışını, tarlada satışını yaptığımız komisyoncular kazanıyor. Yani aracılar kazanıyor. Biberin kilosunu burada 1 TL ye satıyorum, komisyoncular ise hal pazarına götürerek 2, 2.5 TL'ye satıyor” ifadelerini kullandı.

“Eski tohum artık bulunmuyor”

Ayrıca eski tohumun artık bulunmadığını da söyleyen Köprü, “Artık eski tohumu da bulamıyoruz. Tohumların genetiğiyle oynadılar. Karpuz ekiyoruz, karpuz yetişmiyor. Şimdi sormak istiyorum. Nerede eski tohumlarımız. Karpuz, kabak, eski Urfa domatesi ekerdik tadı bambaşka olurdu. Yani bu tohumlar artık yok” diye konuştu.

Bekir Basmacı - Ahmet Kaya