Diğer
Kategoriler

Şanlıurfa'da isot hasadı başladı

Şanlıurfa’nın vazgeçilmez damak tatlarından olan Urfa isotunun hasadı başladı. Dört aydır, ailesiyle birlikte bin bir emek vererek yetiştirdiği ürünlerin hasadına başladığı söyleyen Şahin Köprü, hasadın hayırlı olmasını diledi.

Şanlıurfada isot hasadı başladı

03 Ağustos 2017 11:07
Şanlıurfa'da isot hasadı başladı - Tıkla İzle

Şanlıurfa'da birçok aile kendi tarlalarında yetiştirdikleri biberleri işlemek için çoluk çocuk var güçleriyle çalışıyor. Ailelerin, hummalı bir çalışma yürüttüğü isot tarlalarında ilk hasat olan yeşil biber toplanıyor.

İlk olarak tarlada toplanan biberler, kovalara ya da sepetlere konularak bez parçalarının serildiği araziye yığılıyor. Daha sonra seçme işleminin yapıldığı biberlerde, kırmızı ile yeşil biberler birbirinden ayrılarak ayrı ayrı satışları yapılıyor.

Çiftçi Şahin Köprü, ailesiyle birlikte 4 aydır sulamasını ve ilaçlamasını gerçekleştirdiği biber tarlasında il hasadın başladığını belirtti. Çiftçi Köprü, “Bu yıl biberde ilk hasat başladı. Şanlıurfa’da hava çok sıcak olduğu için biber zarar görüyor. Ne kadar ilaçlama da yaptıysak istediğimiz verimi alamıyoruz. Geçtiğimiz yıl biber daha erken kırmızılaşmıştı ve verim daha fazlaydı. Şimdi yeşil biberi topluyoruz. Yeşil biberin kilosunu da 1 TL ye satıyoruz. 15 gün sonrada biberde kızarma olacak. Kızarma olduğu vakit, bu kez ikinci hasat başlayacak. Kırmızı biberi toplarız. Kırmızı biber, reçel yapılır, isot yapılır. Tarlada topladığımız biberleri buraya yığıyoruz. Ardında da seçme işlemi yapılır. Seçme işleminde, kırmızılar, yeşiller ve bozulmuş olanlar ayrı ayrı paketlere konuluyor. Paketleme işleminden sonra ise sağlam olanlar hal pazarına gönderiliyor. Diğerlerini de tüccarlar gelip alıyorlar” dedi.

“Çiftçi değil aracılar kazanıyor”

Tarlada ailesiyle birlikte, çoluk çocuk demeden 4 aydır emek verdiğini belirten Köprü, “Biber tarlasında çalışıyoruz. Şimdi hasadını yaptığımız biberde para kazanamıyoruz. Biber satışını, tarlada satışını yaptığımız komisyoncular kazanıyor. Yani aracılar kazanıyor. Biberin kilosunu burada 1 TL ye satıyorum, komisyoncular ise hal pazarına götürerek 2, 2.5 TL'ye satıyor” ifadelerini kullandı.

“Eski tohum artık bulunmuyor”

Ayrıca eski tohumun artık bulunmadığını da söyleyen Köprü, “Artık eski tohumu da bulamıyoruz. Tohumların genetiğiyle oynadılar. Karpuz ekiyoruz, karpuz yetişmiyor. Şimdi sormak istiyorum. Nerede eski tohumlarımız. Karpuz, kabak, eski Urfa domatesi ekerdik tadı bambaşka olurdu. Yani bu tohumlar artık yok” diye konuştu.  

Bekir Basmacı - Ahmet Kaya

Etiketler: isot, şanlıurfa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!