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Şanlıurfa'da kar hayatı olumsuz etkiliyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar nedeniyle çok sayıda mahalle yolunun kapalı olduğu bildirilirken, hastalar ilçe merkezine ulaşmakta güçlük yaşıyor.

Şanlıurfada kar hayatı olumsuz etkiliyor

03 Şubat 2017 09:11
Şanlıurfa'da kar hayatı olumsuz etkiliyor - Tıkla İzle

Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu, yol açma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kapalı yollar nedeniyle hastalara ulaşmakta güçlük yaşayan sağlık ekipleri, karda kalan ambulanslar nedeniyle zor anlar yaşıyor.

İlçeye 62 kilometre uzaklıkta bulunan Elmacık kırsal Mahallesi'nde kayarak düşüp kalçasını kıran 69 yaşındaki Sabriye Işık’ı almaya giden ambulans, kar nedeniyle yolda kaldı. Mahalle sakinleri ambulansı traktörle çıkarmayı başaramayınca hasta için paletli ambulans sevk edildi.

Öte yandan, Küptepe Mahallesi'nde askere gidecek gençleri ilçeye yetiştirmek isteyen mahalle sakinlerinin otomobili kara saplandı. Mahalle sakinleri, otomobili çıkarmak için uzun uğraş verdi. 

Cuma Sarı

Etiketler: kar, kış, şanlıurfa


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