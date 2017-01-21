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Şanlıurfa'da kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfada kavga: 4 yaralı

21 Ocak 2017 14:34

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi merkez PTT şubesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir şirkette taşeron işçi olarak çalışan 4 akraba grup, bir başka grup tarafından tehdit edilerek şirketteki işlerine son vermeleri konusunda uyarıldı. Uyarıları dikkate almayarak, şirketteki işlerine devam eden akraba grup, çalıştıkları sırada diğer grup tarafından saldırıya uğradı. Sopa, taş ve bıçakların kullanıldığı kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan, Ömer F., İsmail F., Mehmet F. İle Ömer F. olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 


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