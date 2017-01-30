Edinilen bilgiye göre, kaza, Birecik ilçesi tünel girişinde meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle meydana geldiği öğrenilen kazada 3 araç birbirine girdi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 LH 544 plakalı otomobilin çarptığı 63 L 3457 plakalı motosikletin sürücüsü Halil K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan hafif ticari araç ise ters döndü. Kazada hafif yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Birecik İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

