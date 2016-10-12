Kaza, Karaköprü ilçesi Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Atatürk Ormanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa istikametine giden F.S. yönetimindeki 01 SD 803 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 33 ZK 652 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiden 2'sinin müdahalesini olay yerinde yaparken, 2 kişi ise ambulans ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanarak hastaneye getirilen F.S. ve S.B.’nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Basmacı