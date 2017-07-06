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Şanlıurfa'da kız kaçırma kavgası: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi ateşlenen pompalı tüfekle yaralandı.

Şanlıurfada kız kaçırma kavgası: 2 yaralı

06 Temmuz 2017 23:06
Şanlıurfa'da kız kaçırma kavgası: 2 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Çıkrık Mahallesi’nde kız kaçırma nedeniyle husumetli olan iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan A.’ya ait işyerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Saldırı sırasında işyerinde bulunan Ramazan A. ile yeğeni Mehmet A. ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Yaralılar, mahalledeki araçlarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri mahallede ve hastanede yoğun güvenlik önlemleri alırken, saldırı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

Cuma Sarı
 


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