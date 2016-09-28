Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi’nde İddiaya göre, daha önceden çocukların kavgasıyla aralarında husumet bulunan iki komşu aile arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada tarafların kavgasına müdahale için gelen Yunus Polisi ekibine ise kavgaya karışanlardan Medine G., tarafından biber gazı sıkıldı. Olay yerine takviye ekip isteyen polis, kavgayı ayırırken tarafların arasından bir kişi tarafından darp edildi. Olay yerine gelen asayiş şube ekipleri kısa sürede kavgayı yatıştırdı. Olay yerinde darp edilen biri polis toplam 2 kişi ambulans ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sorgusu sürerken, polis olay yerinde geniş güvenlik aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bekir Basmacı

