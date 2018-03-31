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Şanlıurfa’da korkunç olay! 4 yaşındaki engelli çocuk yanarak hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da bir eve çıkan yangında 4 yaşındaki engelli çocuk yanarak hayatını kaybetti. Anne ve babasının taziyeye gitmek için evde yalnız bıraktığı çocuklardan 3’ü itfaiye tarafından son anda yanmaktan kırtarılırken, 4 yaşındaki zihinsel engelli kız ise hayatını kaybetti.

Şanlıurfada korkunç olay! 4 yaşındaki engelli çocuk yanarak hayatını kaybetti

31 Mart 2018 17:24

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre anne ve baba, bir yakınlarının taziyesine gitmek için 4 çocuğunu evde yalnız bıraktı. Aile taziyede olduğu sırada evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İçeride mahsur kalan 4 kardeşten 3’ü itfaiye tarafından son anda kurtarılırken 4 yaşındaki Remziye Demir ise hayatını kaybetti.

Taziyeden dönen baba Ahmet Demir, çocuğunun öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi. Baba, olay yerindeki ambulansa alınarak sakinleştirici iğne yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Şinasi İnan
 

 

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