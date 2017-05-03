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Şanlıurfa’da maç sonrası ortalık savaş alanına döndü

Şanlıurfaspor’un Balıkesirspor’a kendi sahasında 3-2 yenildiği karşılaşma sonrası ortalık savaş alanına döndü. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

Şanlıurfada maç sonrası ortalık savaş alanına döndü

03 Mayıs 2017 20:47
Şanlıurfa’da maç sonrası ortalık savaş alanına döndü - Tıkla İzle

Tff 1. Ligin 31. haftasında Şanlıurfaspor ile Balıkesirspor arasında oynanan ve Şanlıurfaspor’un 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Maç sonrası stadın dışına çıkan bazı taraftarlar, yönetimi istifaya çağıran sloganlar atarak taşkınlık çıkardı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda polis ile taraftarlar arasında kovalamaca yaşandı. Taraftarların da polislere taş attığı olaylarda çok sayıda taraftarın gözaltına alındı. Olayların arasında kalan bazı taraftarlar biber gazından etkilenerek fenalık geçirdi. Polisin taraftarları dağıtmasının ardından her iki takımın oyuncularını taşıyan otobüsler stattan ayrıldı. 

Bekir Basmacı


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