Şanlıurfa’da maç sonrası ortalık savaş alanına döndü

Tff 1. Ligin 31. haftasında Şanlıurfaspor ile Balıkesirspor arasında oynanan ve Şanlıurfaspor’un 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Maç sonrası stadın dışına çıkan bazı taraftarlar, yönetimi istifaya çağıran sloganlar atarak taşkınlık çıkardı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda polis ile taraftarlar arasında kovalamaca yaşandı. Taraftarların da polislere taş attığı olaylarda çok sayıda taraftarın gözaltına alındı. Olayların arasında kalan bazı taraftarlar biber gazından etkilenerek fenalık geçirdi. Polisin taraftarları dağıtmasının ardından her iki takımın oyuncularını taşıyan otobüsler stattan ayrıldı.

Bekir Basmacı