Şanlıurfa’da minibüs park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı.

Osman N.’nin kullandığı baharat taşıyan 58 SH 288 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 63 B 9210 plakalı tıra çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Osman N. ile yanında bulunan Mustafa N. ve Ferhat Sevgili yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ferhat Sevgili, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.