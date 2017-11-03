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Şanlıurfa'da miting ve stant açma yasaklandı

Şanlıurfa'da yürüyüş, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerinin bir ay boyunca yasaklandığını duyuruldu.

Şanlıurfada miting ve stant açma yasaklandı

03 Kasım 2017 16:46

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı dernekler ve üniversitenin yapacağı etkinlikler dışında kalan yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11. Maddesi (m), 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden, diğer illerden katılımlarla birlikte, 03 Kasım 2017 ile 02 Aralık 2017 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır. Ayrıca mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin ve üniversitelerin ilimizde düzenleyecekleri etkinliklerde en geç 48 saat öncesinden merkezde İl Emniyet Müdürlüğüne, ilçelerde İlçe Emniyet Müdürlüklerine bildirimde bulunmaları gerekmektedir.”denildi

Etiketler: miting, sokağa çıkma yasağı, stant

 

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