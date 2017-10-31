Şanlıurfa’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesinde bulunan 35 metre yolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, yolu karşısına geçmeye çalışan F.K.’ye çarptıktan sonra takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan F.K.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Kaya - Bekir Basmacı

