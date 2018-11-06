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Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı çocuk öldü
Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.L. yönetimindeki halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Modanlı'ya (3) çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Otobüs sürücüsü İ.L. polis tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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