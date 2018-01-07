Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 2’si çocuk, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Sürücü İzzettin K. yönetimindeki 63 ZU 650 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan anne Devran K. (25) ile çocukları Şeymanur K. (7), Beyza K. (5) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Basmacı