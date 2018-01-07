Diğer
Kategoriler

Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 2’si çocuk, 3 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfada otomobil bariyerlere çarptı: 2si çocuk, 3 yaralı

07 Ocak 2018 16:30

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Sürücü İzzettin K. yönetimindeki 63 ZU 650 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan anne Devran K. (25) ile çocukları Şeymanur K. (7), Beyza K. (5) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bekir Basmacı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç