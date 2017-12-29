Şanlıurfa’da otomobil takla attı: 1’i ağır 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Suruç karayolunun 30’uncu kilometresinde yaşandı. Suruç’tan Şanlıurfa istikametine gelmekte olan Halil S.’nin kullandığı 46 P 9557 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Halil S. ile birlikte Abdullah O., Mustafa Z., Salih Z. ve Osman S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa merkezdeki Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Abdullah O., Suruç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa merkeze sevk edilirken diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin bagajında bir de keçi olduğu, kazada yara almadan kurtulan keçinin olay yerine gelen başka bir araçla götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şinasi İnan