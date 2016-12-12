Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü operasyonları düzenlendi. Sabah saatlerinde haklarında gözaltı kararı çıkartılan HDP'lilerin de aralarında bulunduğu 58 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların İstanbul’da çevik kuvvet polisine düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alındıkları iddia edildi.

Operasyonların ise devam ettiği öğrenildi.

Şinasi İnan

ŞANLIURFA